متحملش هم اى حاجه وعيش برفاهية فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش برفاهية ومتحملش هم اى حاجة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وقريب من كل احتياجاتك مطاعم ونادى صحى ورياضى ومدارس شقتك 195 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +3حمام +مطبخ ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش برفاهية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049968
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