متجر ريمية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متجر ريمية - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

متجر ريمية مهتم في بيع كل مايخص مستحضرات التجميل المستوردة بعناية فائقة من أرقى الماركات العالمية والتركية لتتناسب مع جمالك وأنوثتك جميع المنتجات _ الترطيب والعنايه بالبشرة _ الشعر وملونات الشعر _ الحواجب والرموش _ المكياج. _ الأظافر _ _ العطور النسائية _ جميع التصنيفات التوصيل لجميع مناطق المملكة العربية السعودية ودول الخليج والشحن مجاناً عند الطلب بمبلغ 450 ريال واتساب 966507230378
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 0122765880

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112656
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز

عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز

(للإيجار)

عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار ميدان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز

عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز

(للإيجار)

عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين ميدان ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: لهواه التميز والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري

لهواه التميز والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

لهواه التميز والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من( ٢غرف نوم- وريسبشن - .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري في مدينة نص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين راعيات مسنين.خادمات.بيبي سيتر نوفره.

2,000 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء لشركه كبري بجده ومكه

مطلوب اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء لشركه كبري بجده ومكه

(فرصة عمل)

اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء خبره بنفس المجال والعمل بشركات كبرى مماثله ومتخصصه بسلامه وصح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: وكيل GROUHY الأسكندرية

وكيل GROUHY الأسكندرية

(للبيع)

وكيل GROUHY الأسكندرية يوجد أصلاح وصيانة (شاشات *تلفزيونات*أجهزة مطبخ *مبردات ) قطع غيار أصلية ضما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus

(للبيع)

Features: •Display 4.3-inch Touch Screen •Face Capacity: 3,000 •Palm Capacity: 3,000 •Fingerp.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID

(للبيع)

Features: •Face Capacity:3000 (1:N) •Fingerprint Capacity: 4000. •ID Card Capacity: 10,000 •R.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية

شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية

(فرص)

شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يوم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,500 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: سجاد للبيع

سجاد للبيع

(للبيع)

سجاد للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: هتمتلك شاليه بالتقسيط في ريفيرا راس سدر؟

هتمتلك شاليه بالتقسيط في ريفيرا راس سدر؟

(للتقسيط)

يبقي هتستمتع بتجربه فريده علي شاطئ ريفيرا اللي بتتميز بمياه البحر الصافيه والشاطئ الرملي بعيد عن الص.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

114,000 جنيه

24/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager