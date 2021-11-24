متجر ريمية مهتم في بيع كل مايخص مستحضرات التجميل المستوردة بعناية فائقة من أرقى الماركات العالمية والتركية لتتناسب مع جمالك وأنوثتك جميع المنتجات _ الترطيب والعنايه بالبشرة _ الشعر وملونات الشعر _ الحواجب والرموش _ المكياج. _ الأظافر _ _ العطور النسائية _ جميع التصنيفات التوصيل لجميع مناطق المملكة العربية السعودية ودول الخليج والشحن مجاناً عند الطلب بمبلغ 450 ريال واتساب 966507230378