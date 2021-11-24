(للبيع)
|متجر ريمية مهتم في بيع كل مايخص مستحضرات التجميل المستوردة بعناية فائقة من أرقى الماركات العالمية والتركية لتتناسب مع جمالك وأنوثتك جميع المنتجات _ الترطيب والعنايه بالبشرة _ الشعر وملونات الشعر _ الحواجب والرموش _ المكياج. _ الأظافر _ _ العطور النسائية _ جميع التصنيفات التوصيل لجميع مناطق المملكة العربية السعودية ودول الخليج والشحن مجاناً عند الطلب بمبلغ 450 ريال واتساب 966507230378
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|0122765880
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|العنوان:
|اسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112656
600 جنيه
650 جنيه
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600 جنيه
800 جنيه
2,000 جنيه
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