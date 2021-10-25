(للبيع)
|متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب جميع الاعمار كبار واطفال ويوجد موديلات متنوعه من اوشحه وكابات التخرج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|meroneseim
|التليفون:
|01118689995
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|العنوان:
|12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110464
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