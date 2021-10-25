متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب جميع الاعمار كبار واطفال ويوجد موديلات متنوعه من اوشحه وكابات التخرج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: meroneseim
التليفون: 01118689995

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العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110464
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صورة الاعلان: شركة 3A لليونيفورم أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة 3A لليونيفورم أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة 3A لليونيفورم أفضل شركة يونيفورم فنادق (01200561116 ) تصنع الشركة احدث موديلات يونيفورم الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/10/2021
صورة الاعلان: زي السكيورتي و ملابس الامن شركه 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن شركه 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن شركه 3A لليونيفورم 01200561116 نقدم افضل الموديلات والخامات ليونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/10/2021
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