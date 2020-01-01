متتوقفش عن الحلم شقتك بview مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|حلمك مش هيتوقف بامتلاك شقة بview مميز ع بحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وقريب من نادى رياضى وملاهى ومستشفيات ومدارس ومولات تجارية شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك على اجمل منظر فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047308
207,000 جنيه
165,000 جنيه
160,000 جنيه
170,000 جنيه
180,000 جنيه
190,000 جنيه
210,000 جنيه
190,000 جنيه
180,000 جنيه
220,000 جنيه
180,000 جنيه
174,000 جنيه
225,000 جنيه
177,000 جنيه
207,000 جنيه