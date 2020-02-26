متتردش لحظة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|متتردش لحظة وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريب من مولات تجارية وكافيهات ومطاعم ومستشفيات ومدارس شقتك 180م بجاردن شيك وروعة (ريسبشن +مطبخ +3 غرف +2 حمام +تراس كبير ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054293
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