متتردش لحظة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متتردش لحظة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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متتردش لحظة وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريب من مولات تجارية وكافيهات ومطاعم ومستشفيات ومدارس شقتك 180م بجاردن شيك وروعة (ريسبشن +مطبخ +3 غرف +2 حمام +تراس كبير ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054293
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26/2/2020
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26/2/2020
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صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات " - في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

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بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
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26/2/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
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القاهرة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: ** بالحي الثاني شرق ** - في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق **

(للبيع)

- في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح وتشطيب كامل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بالتقسيط المريح وتشطيب كامل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قسط براحتك وامتلك شقتك وسط خدماتك المتكاملة فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات ومولات تجارية وك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: غير حياتك للافضل وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

غير حياتك للافضل وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حياتك هتتغير للافضل بامتلاك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية ع اجمل لاند سكيب وبحيرات صناعية وع بعد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: استثمارك كبير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمارك كبير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خلى استثمارك كبير بامتلاك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية وسط خدمات متكاملة كافيهات ومطاعم ومولات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: ** بالحي الثاني شرق ** - في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق **

(للبيع)

- في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شقتك استلام فوري دقايق من الجولدن سكوير في التجمع - في القاهرة مصر

شقتك استلام فوري دقايق من الجولدن سكوير في التجمع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك استلام فوري في كمبوند كامل الخدمات والمرافق في موقع مميز جدا الشقة 176 م + جاردن 250 م ( 3 غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

24/2/2020
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