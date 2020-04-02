متتأخرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|متتأخرش كتير في قرارك ومتضيعش علي نفسك الفرصة وامتلك شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومش هتدفع اي فوائد وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بالفرش واستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057246
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