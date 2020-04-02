متتأخرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

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صورة الاعلان: متتأخرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح - في السويس مصر

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متتأخرش كتير في قرارك ومتضيعش علي نفسك الفرصة وامتلك شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومش هتدفع اي فوائد وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بالفرش واستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/4/2020
رقم الإعلان: 2057246
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