متاهات العاب للاطفال

(للبيع)
|يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك متاهات –سوفت هاوس على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد تويز هيفرق كتير! يونايتد تويز هنعملك مشروع متكامل لمزيد من المعلومات زور موقعنا: www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العابترفيهيه #الكيدزإريا #ألعاب _اطفال #سوفت هاوس #متاهات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|1022192286
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|العنوان:
|1 building panorama pyramids el-haram city- Arrah
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110262
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2,021 جنيه