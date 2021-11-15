متاح الان شقه مفروشة للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)
|متاح الان شقه مفروشة للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصربين اول عباس واول مكرم اول سكن فرش جديد تشطيب هاي لوكس مكونه من( 2 غرف نوم - وريسبشن 3قطع - وحمام ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه مكيفه بالكامل انترنت واي فاي جميع الاجهزه الكهربائيه دور ٢ بالاسانسيروبسعر خاص لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 1000ج والشهر 18000ج للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111432
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