متاح الان شقه مفروشة للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر

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صورة الاعلان: متاح الان شقه مفروشة للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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متاح الان شقه مفروشة للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصربين اول عباس واول مكرم اول سكن فرش جديد تشطيب هاي لوكس مكونه من( 2 غرف نوم - وريسبشن 3قطع - وحمام ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه مكيفه بالكامل انترنت واي فاي جميع الاجهزه الكهربائيه دور ٢ بالاسانسيروبسعر خاص لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 1000ج والشهر 18000ج للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111432
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15/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
صورة الاعلان: عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز - في القاهرة مصر

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15/11/2021
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15/11/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار

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- في القاهرة مصر

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القسم: 

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15/11/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه مفروشة فندقية رائعه ٢٥٠م بشارع رئيسي بين عباس ومكرم - في القاهرة مصر

متاح الان شقه مفروشة فندقية رائعه ٢٥٠م بشارع رئيسي بين عباس ومكرم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصربجوار ميدان .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه فرصه مميزه متاح الآن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه فرصه مميزه متاح الآن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه فرصه مميزه متاح الآن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع متميز بمدينه نصر بشارع مشهور من مكرم عبيد - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع متميز بمدينه نصر بشارع مشهور من مكرم عبيد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع متميز بمدينه نصر بشارع مشهور من مكرم عبيد ٢نوم + ليفنج وريسبشن وحمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع 230متر بالتقسيط التجمع الخامس بيت الوطن - في القاهرة مصر

للبيع 230متر بالتقسيط التجمع الخامس بيت الوطن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع 230متر بالتقسيط التجمع الخامس بيت الوطن استثمر الان فى بيت الوطن شقة بمساحة 230متر (٤ غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,710,000 جنيه

15/11/2021
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