متاح الان شقه مفروشة للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الان شقه مفروشة للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصربين اول عباس واول مكرم اول سكن فرش جديد تشطيب هاي لوكس مكونه من( 2 غرف نوم - وريسبشن 3قطع - وحمام ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه مكيفه بالكامل انترنت واي فاي جميع الاجهزه الكهربائيه دور ٢ بالاسانسيروبسعر خاص لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 1000ج والشهر 18000ج للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255