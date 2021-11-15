متاح الان شقه مفروشة فندقية رائعه ٢٥٠م بشارع رئيسي بين عباس ومكرم مكونه من 3غرف نوم منهم غرفه ماستر بحمام و ريسبشن 3قطع ولييفنج رووم و2حمام ومطبخ كبير مكيفه بالكامل انترنت معقمه تشطيب هاي لوكس فرش راقي بسعر مميز اليوم ١٠٠٠ج والشهر ٢٠ الف للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255