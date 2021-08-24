(للإيجار)
|متاح الأن للعائلات عرض شقه مفروشه للايجار الشهري والمدد الطويله بموقع متميز جدا في مدينه نصر في المنطقة التاسعه من مصطفى النحاس مكونه من(3غرف ماستر بالحمام - وليفنج - حمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات مطلوب فالشهر 15000 للحجز والمعاينه اتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103375
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