(للإيجار)
|متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في شارع البطرواي متفرع من عباس العقاد مكونه من(2 نوم - وريسبشن - وحمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات 2 اسانسير مطلوب فاليوم 850 والشهر 18000 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103362
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