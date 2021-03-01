(للإيجار)
|متاح الأن عرض شقه مفروشه دور ارضي للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام) ومطبخ كامل بجميه الأجهزه الكهربائيه مكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر لقطه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 350 والشهر6.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085581
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