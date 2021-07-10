متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه في عمارات اول مايو مكونه من(2 نوم-وريسبشن- وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر 10000للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255