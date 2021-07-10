(للإيجار)
|متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه في عمارات اول مايو مكونه من(2 نوم-وريسبشن- وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر 10000للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099471
1,250 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
750 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
680,000 جنيه
850,000 جنيه
500 جنيه
1,000 جنيه
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
12,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
750 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,000,000 جنيه
2,000,000 جنيه