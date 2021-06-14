(للإيجار)
|متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان الساعه مكونه من(3غرف نوم-وريسبشن- وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه )بفرش متوسط ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر10000 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096955
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