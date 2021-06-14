متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان الساعه مكونه من(3غرف نوم-وريسبشن- وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه )بفرش متوسط ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر10000 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255