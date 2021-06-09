(للإيجار)
|متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في أحمد فخري الرئيسي مكونه من (3نوم- وريسبشن – وتراس - حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه وفيها جميع الأجهزه ميكرويف ويوجد بها انترنت- دور ثا لث- اسانسير- وانتركم ببوابه حديد وبسعر مميزجدا مطلوب فاليوم 550 والشهر 8.500 للحجز والمعا ينه اتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096509
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