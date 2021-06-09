متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في أحمد فخري الرئيسي مكونه من (3نوم- وريسبشن – وتراس - حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه وفيها جميع الأجهزه ميكرويف ويوجد بها انترنت- دور ثا لث- اسانسير- وانتركم ببوابه حديد وبسعر مميزجدا مطلوب فاليوم 550 والشهر 8.500 للحجز والمعا ينه اتصل بنا علي 01153339609