متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)
|متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصربتقاطع مصطفي النحاس مع منطقه الطيران مكونه من(2غرف نوم-وريسبشن- وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه )و2 تكييف ومفروشه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 450 والشهر7.500 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095917
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