(للإيجار)
|متاح الأن إستديو مفروش للإيجار بموقع ممتاز جدا بمدينة نصر من مكرم عبيد مكون من (غرفة نوم- وريسبشن -حمام ومطبخ امريكي كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيف فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 450 والشهر 8.500 ج للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097567
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