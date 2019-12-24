متأجرش تانى وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)
|ليه تأجر لما ممكن تمتلك في راس سدر وتصيف براحتك طووول ايام السنة وسط كل الخدمات وكيدز اريا حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وتراك للدرجات والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046448
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