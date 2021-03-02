مبيعات ( طالب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سنوي – مراعاة المواعيد للموظفين والطلاب – شرط لباقة الحديث – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط المؤهل للطلاب التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100