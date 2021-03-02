(فرصة عمل)
|مبيعات ( طالب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سنوي – مراعاة المواعيد للموظفين والطلاب – شرط لباقة الحديث – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط المؤهل للطلاب التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085785
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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