مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي

(للإيجار)
|يقع المبنى علي شارعين احداهما اتوستراد المعادي وله مدخل خاص بالادوار التجاري ومصعد خاص بهما والشارع الثانى مدخل الاداري ومصعد خاص بالاداري التشطيبات فاخرة وارضيات بورسلين ودهانات ممتازة وكاميرات مراقبة وشبكة انترنت كاملة ويوجد بالمبنى عدد 2 مصعد كهربائي هيدروليك والمبنى مكيف بالكامل والمداخل رخام كرارة ايطالى وارضيات المدخل والسلم جرانيت واجهات الخارجية زجاج دبل كرتن وول المطلوب تاجيره شركات بترول كبيرة ومستشفيات خاصة او براندات كبيرة او بنوك خاصة او عامة مسطح المبنى 2500 بالجراج وفي الاتي : 700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شعبان عثمان السيد
|التليفون:
|01123483388
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|العنوان:
|تقسيم اللاسلكي المعادي الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110180
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