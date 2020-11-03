مبرمج كمبيوتر يعرض خدماته

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصميم برامج إدارية ومحاسبية ، مخازن ، مبيعات ومشتريات ، محاسبة عامة ، إدارية ، شئون موظفين ، ،،،، للإتصال 01064183874 - 01118457536
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامي طلحة
التليفون: 01064183874

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العجمي- الإسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/12/2020
رقم الإعلان: 2074831
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الحق قبل زيادة الاسعار وامتلك شاليهك بجاردن باقل مقدم واطول فترة سداد

الحق قبل زيادة الاسعار وامتلك شاليهك بجاردن باقل مقدم واطول فترة سداد

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بجاردن كبير داخل قريه روزا في قلب مدينة راس سدر بمساحة 67م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري

(طلب عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري في الرياض مدير مالي - محاسب فروع - محاسب شركات - محاسب تكاليف - - امين.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

1/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب فنيات تمريض لمستشفى بالطائف

مطلوب فنيات تمريض لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلوب فنيات تمريض للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية وأن يكون سبق لها العمل بقس.
العنوان:

الجيزة - مصر

600 ريال

1/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: تعلن شركة اكسبو جروب عن توافر فرص عمل للجنسين ( تسويق - مبيعات )

تعلن شركة اكسبو جروب عن توافر فرص عمل للجنسين ( تسويق - مبيعات )

(فرصة عمل)

اعلان تعلن شركة اكسبو جروب للمعارض عن توافر فرص عمل للجنسين بادارة (المبيعات - التسويق ) للمعارض بج.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات خبرة بالأدوات الصحيه لا تقل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات خبرة بالأدوات الصحيه لا تقل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) : * أختصاصى تسويق . * مطور أعمال . *مسوق أليكترون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

1/12/2020
صورة الاعلان: مدرس انجليزى جميع المراحل

مدرس انجليزى جميع المراحل

(طلب عمل)

مدرس انجليزى جميع المراحل مع التأسيس.
العنوان:

القليوبية - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: زجاج سيارات علاء فوده بالفيوم

زجاج سيارات علاء فوده بالفيوم

(للبيع)

.زجاج سيارات علاء فوده بالفيوم.
العنوان:

الفيوم - مصر

550 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager