مبرمج كمبيوتر يعرض خدماته

(للبيع)
|تصميم برامج إدارية ومحاسبية ، مخازن ، مبيعات ومشتريات ، محاسبة عامة ، إدارية ، شئون موظفين ، ،،،، للإتصال 01064183874 - 01118457536
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامي طلحة
|التليفون:
|01064183874
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العجمي- الإسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074831
اتصل
67,000 جنيه
1 جنيه
775,000 جنيه
اتصل
775,000 جنيه
600 ريال
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
اتصل
550 جنيه
اتصل