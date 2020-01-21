مبرمج كمبيوتر يبحث عن عمل

مبرمج كمبيوتر اطلب عمل سواء دوام باجر ثابت أو بالبرنامج ،خبرة أكثر من 15 عاما في تصميم برامج الكمبيوتر ولدي القدرة على تصميم البرامج في مجال المحاسبة العامة والمخازن والمشتريات والمبيعات وشئون الموظفين . أو في أي مجال إدارى آخر مدارس ، مستشفيات, مصانع ، . . باستخدام لغة البرمجة PowerBuilder مع قاعدة بيانات SQL AnyWhere / أو SQL Server، وللاتصال ت 01064183874 -01118457536 ، والبريد الإلكتروني samy.talha.amin@gmail.com