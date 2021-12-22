مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه

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تفاصيل الإعلان
مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه : أصبحت الان تطبيقات الهواتف الذكيه اسمارت فون هي لغة العصر ووصل عدد المستخدمين لها الي مليارات فاذا كنت تبحث عن مبرمج محترف يصنع لك تطبيق سواء اكنت فرد او شركه تواصل معي واتس اب علي 00201277773580 الايميل : sales.tecsoft@gmail.com للتواصل واتس اب : 00201018974222 للتواصل عن طريق الهاتف : 00201277773580 للتواصل عن طريق الايميل : tec.soft.smart@gmail.com للمزيد وزيارة موقعنا اللالكتروني : / للمزيد عن تصميم وبرمجة مواقع الانترنت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه
التليفون: 00201277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - زايد
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116418
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صورة الاعلان: تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - في الجيزة مصر

تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه - في الجيزة مصر

مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه اذا كنت تريد تصمم تطبيق جوال بطريقه احترافيه فاني لدي سابقة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
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