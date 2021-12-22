(طلب عمل)
|مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه : أصبحت الان تطبيقات الهواتف الذكيه اسمارت فون هي لغة العصر ووصل عدد المستخدمين لها الي مليارات فاذا كنت تبحث عن مبرمج محترف يصنع لك تطبيق سواء اكنت فرد او شركه تواصل معي واتس اب علي 00201277773580 الايميل : sales.tecsoft@gmail.com للتواصل واتس اب : 00201018974222 للتواصل عن طريق الهاتف : 00201277773580 للتواصل عن طريق الايميل : tec.soft.smart@gmail.com للمزيد وزيارة موقعنا اللالكتروني : / للمزيد عن تصميم وبرمجة مواقع الانترنت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|- زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116418
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