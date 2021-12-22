(طلب عمل)
|مبرمج اندرويد - android developer مبرمج اندريود خبره في تطبيقات الناتف والاندرويد استديو وكل أنواع التطبيقات للتواصل واتس اب علي 00201277773580 للتواصل واتس اب : 00201018974222 للتواصل عن طريق الهاتف : 00201277773580 للتواصل عن طريق الايميل : tec.soft.smart@gmail.com للمزيد وزيارة موقعنا اللالكتروني : / للمزيد عن تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد – الأيفون ) - نحن شركة تك سوفت للحلول الذكية. يرجي زيارة موق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس برمجيات
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116417
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