(For Sale)
|مبرد العلف هو المسئول عن عملية التبريد للعلف نتيجة درجات الحرارة العالية الناتجة من بخار المكبس وعملية الكبس و يعمل على شفط نسبة الرطوبة من العلف لرفع جوده المنتج. ✨آلية العمل:- ◀️يعمل على مبدأ الهواء المعاكس لحركة العلف أي من الأسفل الى الأعلى لنحصل على تبريد وجفاف مناسبين لنوعية العلف وهي المعتمدة عالميا. معدات,مصانع أعلاف,مبرد,شركة الجوهرى, * فيديو توضيحي للمعده : ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|daltexeg
|Telephone:
|01098466166
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|Location:
|دائرى المعادى- وان قطامية
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|26/10/2023
|Ad Number:
|2247386
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
Call
111 جنيه مصري