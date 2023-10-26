مبرد العلف هو المسئول عن عملية التبريد للعلف نتيجة درجات الحرارة العالية الناتجة من بخار المكبس وعملية الكبس و يعمل على شفط نسبة الرطوبة من العلف لرفع جوده المنتج. ✨آلية العمل:- ◀️يعمل على مبدأ الهواء المعاكس لحركة العلف أي من الأسفل الى الأعلى لنحصل على تبريد وجفاف مناسبين لنوعية العلف وهي المعتمدة عالميا. معدات,مصانع أعلاف,مبرد,شركة الجوهرى, * فيديو توضيحي للمعده : ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة