مبرد العلف

(للبيع)
|تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مبرد الاعلاف) يعتبر مبرد الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف يعتبر المبرد هو المسئول عن عملية تبريد العلف نتيجة درجات الحرارة العالية الناتجة من بخار المكبس وعملية الكبس ويعمل على شفط نسبة الرطوبة من العلف لرفع جودة المنتج الاتصال: 01001160396 01272227795 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|963 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053995
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