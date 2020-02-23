مبرد العلف

تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مبرد الاعلاف) يعتبر مبرد الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف يعتبر المبرد هو المسئول عن عملية تبريد العلف نتيجة درجات الحرارة العالية الناتجة من بخار المكبس وعملية الكبس ويعمل على شفط نسبة الرطوبة من العلف لرفع جودة المنتج الاتصال: 01001160396 01272227795 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري