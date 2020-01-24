مبرد العلف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مبرد العلف - في كفر الشيخ مصر

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تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مبرد الاعلاف) يعتبر مبرد الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف يعتبر المبرد هو المسئول عن عملية تبريد العلف نتيجة درجات الحرارة العالية الناتجة من بخار المكبس وعملية الكبس ويعمل على شفط نسبة الرطوبة من العلف لرفع جودة المنتج الاتصال: 002-01001160396 01272227795 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- 01001160396
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 254 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050636
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15/1/2020
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13/1/2020
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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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12/1/2020
صورة الاعلان: مفتت العلف Crumbler - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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10/1/2020
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ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - في كفر الشيخ مصر

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (خطوط إنتاج السيلاچ الثابتة.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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8/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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875 جنيه

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