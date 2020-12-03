(للبيع)
|مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems عن عرض أحدث أجهزة كشف عن المعادن والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعاروالتى تصلح المساجد – الكنائس للفنادق – محال الملابس – الشركات الكبرى Specification: •Supply under vehicle search mirror, •designed as 180-degree •turn around, li
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074967
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10 جنيه
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10 جنيه
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10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه