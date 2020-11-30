مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة

(للبيع)

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صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة - في الإسكندرية مصر

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مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems عن عرض أحدث أجهزة كشف عن المعادن والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعاروالتى تصلح المساجد – الكنائس للفنادق – محال الملابس – الشركات الكبرى Specification: •Supply under vehicle search mirror, •designed as 180-degree •turn around, lighting Lamp
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074607
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST - في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVO - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVO يسعد شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل WL20 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل WL20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل WL20 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل WL20 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل WL20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل WL20 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

30/11/2020
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صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST - في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل D1 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل D1

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل D1 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
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