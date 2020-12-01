مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems عن عرض أحدث أجهزة كشف عن المعادن والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعاروالتى تصلح المساجد – الكنائس للفنادق – محال الملابس – الشركات الكبرى Specification: •Supply Hand Held portable metal detector alarm and vibration •alarm mode: sound and
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/12/2020
رقم الإعلان: 2074756
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: كواشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كواشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كواشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل P160 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل P160

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل P160 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: كواشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كواشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كواشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل P160 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل P160

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل P160 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE صناعة انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE صناعة انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE صناعة انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE صناعة انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE صناعة انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE صناعة انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: بوابات امنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: بوابات امنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager