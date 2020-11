مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems عن عرض أحدث أجهزة كشف عن المعادن والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعاروالتى تصلح المساجد – الكنائس للفنادق – محال الملابس – الشركات الكبرى Specification: •Supply under vehicle search mirror, •designed as 180-degree •turn around, lighting La