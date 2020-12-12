مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

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مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات - المساجد – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى Specification: •300 series •LED •18 zone •Anti- interference •monitor panel
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075865
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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12/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR - في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
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صورة الاعلان: كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: Pface 202الان بالاسكندرية جهاز حضور وانصراف ماركة - في الإسكندرية مصر

Pface 202الان بالاسكندرية جهاز حضور وانصراف ماركة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Pface 202الان بالاسكندرية جهاز حضور وانصراف ماركة تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يسر شركة Royal Surv.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات يشرف شركة Royal Surveil.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يسر شركة Royal Surv.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
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