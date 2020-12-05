(للبيع)
|مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems عن عرض أحدث أجهزة كشف عن المعادن والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعاروالتى تصلح المساجد – الكنائس للفنادق – محال الملابس – الشركات الكبرى Specification: •Supply Hand Held portable metal detector alarm and vibration •alarm mode:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075099
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه