مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات

(للبيع)

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صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

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مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات - المساجد – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2020
رقم الإعلان: 2075502
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صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

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- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
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الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية بخاصية PIR 8MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بخاصية PIR 8MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بخاصية PIR 8MP تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية بخاصية PIR 8MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بخاصية PIR 8MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بخاصية PIR 8MP تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
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صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/12/2020
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