مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات - المساجد – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى Specification: •300 series •LED • 33 zone •Anti- interference •