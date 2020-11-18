مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات

(للبيع)

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صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات - في الإسكندرية مصر

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مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات - المساجد – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2072949
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

18/11/2020
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صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مستشعرات دخان الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: مستشعرات دخان الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات يشرف شركة Royal Surveil.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

18/11/2020
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