ما هما الخطوتين الهامتين عند إجراء دراسة جدوى لمشروعك؟

•تحديد نطاق المشروع هي أولى خطوات البدء في مشروعك: قبل بدء المشروع فعليًا يريد كل مستثمر دائمًا أن يعرف بالضبط ما العمل الذي يجب القيام به قبل البدء فيه، وحينئذٍ سيحتاج كل مستثمر إلى معرفة ما سيفعلون بالضبط لتحقيق أهداف المشروع التي طالما حلم بها، فبعد عمل دراسة جدوى لمشروعك من شركة مدى أفضل شركة دراسة جدوى معتمدة في الكويت ، تتم عملية تخطيط النطاق، وهي أول شيء تفعله لإدارة مشروعك بنجاح، حيث يهتم تخطيط نطاق المشروع بتعريف جميع الأعمال اللا