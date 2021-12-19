ما هما الخطوتين الهامتين عند إجراء دراسة جدوى لمشروعك؟

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
•تحديد نطاق المشروع هي أولى خطوات البدء في مشروعك: قبل بدء المشروع فعليًا يريد كل مستثمر دائمًا أن يعرف بالضبط ما العمل الذي يجب القيام به قبل البدء فيه، وحينئذٍ سيحتاج كل مستثمر إلى معرفة ما سيفعلون بالضبط لتحقيق أهداف المشروع التي طالما حلم بها، فبعد عمل دراسة جدوى لمشروعك من شركة مدى أفضل شركة دراسة جدوى معتمدة في الكويت ، تتم عملية تخطيط النطاق، وهي أول شيء تفعله لإدارة مشروعك بنجاح، حيث يهتم تخطيط نطاق المشروع بتعريف جميع الأعمال اللا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مدى
التليفون: 201025401017

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العنوان: 201025401017- الرياض
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115813
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صورة الاعلان: كل ما تود معرفته عن دراسات الجدوى س و ج من مدى - في القاهرة مصر

كل ما تود معرفته عن دراسات الجدوى س و ج من مدى

(للاستثمار)

- في القاهرة مصر

يعتبر الاستثمار جزء أساسي من اقتصاد أي بلد ويعول عليه كثيرًا في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة وزي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: تمويل عقود التوريدات وتمويل المشاريع المميزة والابتكارات الجديدة - في القاهرة مصر

تمويل عقود التوريدات وتمويل المشاريع المميزة والابتكارات الجديدة

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- في القاهرة مصر

تمويل عقود التوريدات وتمويل المشاريع المميزة والابتكارات الجديدة نقوم بتمويل عقود التوريد الخاصة بش.
العنوان:

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111 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: دراسة جدوي اقتصادية من مكتب معتمد من وزارة التجارة ومرخص - في القاهرة مصر

دراسة جدوي اقتصادية من مكتب معتمد من وزارة التجارة ومرخص

(فرص)

- في القاهرة مصر

دراسة جدوي اقتصادية من مكتب معتمد من وزارة التجارة ومرخص خطط عمل اقتصادية بريزنتيشن اقتصادي بريف اق.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/10/2021
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