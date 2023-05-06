(For Sale)
|ما في تعب من التنظيف مع سوفت كلين رح تعرفي الراحة بذاتها سوفت كلين لتوفير العاملات عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الاعمال نوفر خدمة التنظيف اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكفلة 25 دينار يشمل التوصيل و نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت للاتصال و الاستفسار : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2185984
25 Dinar
25 Dinar
1 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar