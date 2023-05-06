ما في تعب من التنظيف مع سوفت كلين رح تعرفي الراحة بذاتها سوفت كلين لتوفير العاملات عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الاعمال نوفر خدمة التنظيف اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكفلة 25 دينار يشمل التوصيل و نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت للاتصال و الاستفسار : 0785407409