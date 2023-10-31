(For Sale)
|ما تحمليها زيادة للتنظيف عاملاتنا صاروا بخدمتك مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف نوفر عاملات مدربات للتعامل للقيام بالمهام المنزلية بنظام العمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار فقط السعر يشمل التوصيل امكانية تنظيف المكاتب و الشركات نوفر عاملات اسبوعي وشهري مع مبيت شامل التوصيل شو بتستنى اتصلي فينا 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247960
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar