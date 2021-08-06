ماكينه فك وتركيب نقل ثقيل GG526N احدث ماكينات فك وتركيب النقل الثقيل صناعه ايطاليه 💥 ماركه Space من افضل الماركات في الاسواق 👌 مميزات المنتج 👇👇 _ الماكينة مزودة بذراع تحكم هيدروليكى يتحكم فى سرعة عملية تغيير الطار / مزودة بوسيلة حماية تمنع سقوط الطار حال انقطاع التيار الكهربى / الجهاز الماسك للطار قابل للدوران لخذ الوضح الصحيح / تصل قدرة المحرك الي 2.2 كيلو وات -ضغط التشغيل 8 بار / تعمل الماكينه على الجنوط من 11 الى 27 بوصة / يصل الجهد الي 380 فولت . اتصل الان 📞🔥 01018828219 زوروا موقعن