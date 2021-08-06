(للبيع)
|ماكينه فك وتركيب نقل ثقيل GG526N احدث ماكينات فك وتركيب النقل الثقيل صناعه ايطاليه 💥 ماركه Space من افضل الماركات في الاسواق 👌 مميزات المنتج 👇👇 _ الماكينة مزودة بذراع تحكم هيدروليكى يتحكم فى سرعة عملية تغيير الطار / مزودة بوسيلة حماية تمنع سقوط الطار حال انقطاع التيار الكهربى / الجهاز الماسك للطار قابل للدوران لخذ الوضح الصحيح / تصل قدرة المحرك الي 2.2 كيلو وات -ضغط التشغيل 8 بار / تعمل الماكينه على الجنوط من 11 الى 27 بوصة / يصل الجهد الي 380 فولت . اتصل الان 📞🔥 01018828219 زوروا موقعن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101839
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