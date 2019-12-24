ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون - في الجيزة مصر

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ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 4 لون موديل 2006 العداد 110 مليون للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201157306461

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العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047282
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صورة الاعلان: ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000 - في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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100 يورو

24/12/2019
صورة الاعلان: ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000 - في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

100 يورو

24/12/2019
صورة الاعلان: ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000 - في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000

(للبيع)

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ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون ماكينه هايدلبرج جي تي او برنت ماستر اربعه لون موديل 2000 الت.
العنوان:

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100 يورو

23/12/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 115 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115 مقص بولار POLAR مقاس 115 سم موديل 1980 للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

15/12/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 115 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115 مقص بولار POLAR مقاس 115 سم موديل 1980 للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

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القسم: 

100 يورو

14/12/2019
صورة الاعلان: جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا - في الجيزة مصر

جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا

(للبيع)

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جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا جهاز نمرة هايدلبرج جى تى او 52 جديد بالكرتونة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

10/12/2019
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صورة الاعلان: جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا - في الجيزة مصر

جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا جهاز نمرة هايدلبرج جى تى او 52 جديد بالكرتونة لم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

9/12/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 90 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 90

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 90 مقص بولار POLAR مقاس 90 سم موديل 1980 للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

25/11/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 90 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 90

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 90 مقص بولار POLAR مقاس 90 سم موديل 1980 للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

24/11/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 55 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 55

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 55 مقص بولار POLAR مقاس 55 PROGRAM بضاعة حاضرة بمحزنا بالقاهرة 201111305021 شركه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

19/11/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 55 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 55

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 55 مقص بولار POLAR مقاس 55 PROGRAM بضاعة حاضرة بمحزنا بالقاهرة 201111305021 شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

19/11/2019
صورة الاعلان: ماكينه ورق كمبيوتر متصل روتاتيك - في الجيزة مصر

ماكينه ورق كمبيوتر متصل روتاتيك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينه ورق كمبيوتر متصل روتاتيك ROTATEK RK 300 - 4 COLORS YEAR: 1992 DESCRIPTION: PRINTING UNITS: N.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

29/10/2019
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون مقاس 102 فرخ - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون مقاس 102 فرخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون مقاس 102 فرخ HEIDELBERG SORSZ YEAR 1989 2 COLORS 72X102 CM. EQUIPPED W.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

27/10/2019
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون مقاس 102 فرخ1989 - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون مقاس 102 فرخ1989

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون مقاس 102 فرخ HEIDELBERG SORSZ YEAR 1989 2 COLORS 72X102 CM. EQUIPPED W.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

26/10/2019
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون 2000 - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون 2000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون HEIDELBERG SM102-4 YEAR 2000 ABOUT 220 MIO IMPRESSIONS 4 C.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

21/10/2019
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