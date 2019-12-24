(للبيع)
|ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 4 لون موديل 2006 العداد 110 مليون للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047282
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو