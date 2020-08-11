ماكينه طباعه فلكسو 5لون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام 🤝 { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان للاكواب الورقية } * مميزاتها هي : -تتميزعن غيرها من ماكينات الطباعة الأوفست بأن ماكينة الطباعة الفلكسو لا يوجد في الحبر الخاص بها رائحة بعكس ماكينات الطباعة الأوفست توجد للحبر الخاص بها رائحة . -الة الطباعة على الأكواب الورقية 5 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR . -الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة واح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065551
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صورة الاعلان: خطوط تصنيع السيلاج بنظام تفريغ الهواء vacuum - في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاج بنظام تفريغ الهواء vacuum

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاج بنظام تفريغ الهواء vacuum - يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام ويتم تعبئتها فى .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

500 دولار

11/8/2020
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس البلاستيك - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس البلاستيك

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) - في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام سيلاج الذرة - س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

25/7/2020
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