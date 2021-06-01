(للبيع)
|ماكينه شحن تكييف 760R ماركه Texa من افضل الماركات في ماكينات شحن التكييف 🤩 للحجز والاستفسار 📞 01028005166 من اهم مواصفات الجهاز ✨ 👈 ايطالي 👈 غاز الفريون المستخدم _R134A OR R1234YF 👈 يعمل علي الملاكي والاتوبيس 👈 سعة التنك _35كجم 👈 يتميز بشاشه عرض _GRAPHICS TFT DISPLAY 👈 طول الخرطوم _ 3 متر ولمعرفه المزيد من مميزات المنتج 🔥🤩 #diamondegypt #texa #تكييف #فريون #شحن #سيارات #معدات #ورش #سيارات_نقل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095644
8,500 جنيه
100 يورو
1,000 جنيه