ماكينه شحن تكييف 760R

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ماكينه شحن تكييف 760R ماركه Texa من افضل الماركات في ماكينات شحن التكييف 🤩 للحجز والاستفسار 📞 01028005166 من اهم مواصفات الجهاز ✨ 👈 ايطالي 👈 غاز الفريون المستخدم _R134A OR R1234YF 👈 يعمل علي الملاكي والاتوبيس 👈 سعة التنك _35كجم 👈 يتميز بشاشه عرض _GRAPHICS TFT DISPLAY 👈 طول الخرطوم _ 3 متر ولمعرفه المزيد من مميزات المنتج 🔥🤩 #diamondegypt #texa #تكييف #فريون #شحن #سيارات #معدات #ورش #سيارات_نقل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر علي
التليفون: 01069544442

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العنوان: بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095644
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