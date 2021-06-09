(للبيع)
|ماكينه شحن تكييف 720-R ماركه Texa من افضل انواع ماكينات شحن الفريون تتميز بصناعه ايطاليه عاليه الجوده 👌🔥 تقدم شركه دياموند افضل العروض علي جميع ماكينات شحن الفريون 💥💥 من اهم مميزات الماكينه 👇👇 _غاز الفريون المستخدم R134A OR R1234YF _تعمل علي السيارات الملاكي _تصل سعه التنك الي 12 كجم _تتميز بقاعده بيانات تعمل بالكارت الميموري _تتمتع بشاشه عرض ROTATING BLUE LCD _تعمل الماكينه بصبغه اتوماتيك _يصل طول الخرطوم الي 3 متر اتصل الان واحجز 📞👌 01028005166 تقدر كمان تحجز الماكينه من خلا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01010533997
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096414
30 ريال
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