ماكينه شحن تكييف 720-R ماركه Texa من افضل انواع ماكينات شحن الفريون تتميز بصناعه ايطاليه عاليه الجوده 👌🔥 تقدم شركه دياموند افضل العروض علي جميع ماكينات شحن الفريون 💥💥 من اهم مميزات الماكينه 👇👇 _غاز الفريون المستخدم R134A OR R1234YF _تعمل علي السيارات الملاكي _تصل سعه التنك الي 12 كجم _تتميز بقاعده بيانات تعمل بالكارت الميموري _تتمتع بشاشه عرض ROTATING BLUE LCD _تعمل الماكينه بصبغه اتوماتيك _يصل طول الخرطوم الي 3 متر اتصل الان واحجز 📞👌 01028005166 تقدر كمان تحجز الماكينه من خلا