ماكينه تغليف الأحذي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
الجهاز يعمل بسهولة علي ثلاث خطوات: ضع قدمك ثم اسحب ثم اقطع الزوائد الجهاز سهل الاستخدام – عملي –و بسيط الجهاز مزود بشرنك تغليف يكفي لتغليف 250 زوج من الأحذية يناسب لتغطبة أي حجم من الأحذية يمكن أخذ طبقة حماية اضافية في حالة الدخول للمكان مرة أخري سمك طبقة التغطية 1.39 مم يمكنك إزالة الشرنك و تبديلة بسهولة عن طريق تغيير اتجاه المسمار الي الاسفل ثم ازالته لفتحها و ازالة اللفة القديمة و تركيب الجديدة ثم إعادة تركيب المسمار مرة أخري للإستفسارت يمكنكم التواصل معنا علي الخط الساخن 19810 تغليف ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: MisrEmirates
التليفون: 01011221627

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: إدارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062637
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صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره - في الجيزة مصر

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء افضل جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2020
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