ماكينه تغليف الأحذي

الجهاز يعمل بسهولة علي ثلاث خطوات: ضع قدمك ثم اسحب ثم اقطع الزوائد الجهاز سهل الاستخدام – عملي –و بسيط الجهاز مزود بشرنك تغليف يكفي لتغليف 250 زوج من الأحذية يناسب لتغطبة أي حجم من الأحذية يمكن أخذ طبقة حماية اضافية في حالة الدخول للمكان مرة أخري سمك طبقة التغطية 1.39 مم يمكنك إزالة الشرنك و تبديلة بسهولة عن طريق تغيير اتجاه المسمار الي الاسفل ثم ازالته لفتحها و ازالة اللفة القديمة و تركيب الجديدة ثم إعادة تركيب المسمار مرة أخري للإستفسارت يمكنكم التواصل معنا علي الخط الساخن 19810 تغليف ال