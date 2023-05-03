ماكينه تصوير وطباعه ليزر اسود 5945 xerox

# شركةارابيا لتجارة الالات التصوير والطباعه بتقدم لكم . أقوي موديلات xerox من حيث سرعه الأنجاز وقوه التحمل وتقدر تعتمد عليها في أو الشركه أو المستشفي أو المكتبه أو مدرسه . ماكينه تصوير وطباعه ليزر اسود 5955/5945 xerox ✅ سرعه 55/45 صورة/للدقيقه ✅ درجه وضوح 1200*1200 dbi ✅ مقاس الورق a3\a4\a5 ✅ تصغير 25% وتكبير 400% ✅ الشاشه تاتش ✅ دوبلكس وتوزيع اوتوماتيكي ✅ امكانيه الطباعه من الفلاشه ✅تحمل شهري يبدأ من 150 الف نسخه/للشهر ✅طباعه وتصوير اسود /سكانر الوان ✅قطع غيارها واحبار