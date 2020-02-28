ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)
|⏪ تقدم لكم شركة الجوهرى " ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه " ✔️ ابدا بمشروعك من عندنا 🧐 #خليك_في_المضمون الجوده العاليه واقل اسعار وسرعه الاستلام 🔥 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-31070🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054576
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