(للبيع)
|📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌💯 فقررنا نعملكم مفجأة من العيار الثقيل 🔥 ⏪ " ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه " ✔️ ابدا بمشروعك من عندنا 🧐 #بأقل_التكاليف #أفضل_جودة #خليك_مع_اللى_ينجزك #خليك_في_المضمون الجوده العاليه واقل اسعار وسرعه الاستلام 🔥 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسر مصطفى الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060732
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