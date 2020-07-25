ماكينه تصنيع الاكياس البلاستيك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌💯 فقررنا نعملكم مفجأة من العيار الثقيل 🔥 ⏪ " ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه " ✔️ ابدا بمشروعك من عندنا 🧐 #بأقل_التكاليف #أفضل_جودة #خليك_مع_اللى_ينجزك #خليك_في_المضمون الجوده العاليه واقل اسعار وسرعه الاستلام 🔥 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي الف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرى
التليفون: 01098987479

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063908
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صورة الاعلان: خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) - في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام سيلاج الذرة - س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

25/7/2020
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