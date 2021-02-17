(للبيع)
|ماكينه النيتروجين N2 الجهاز أتوماتيك به أمكانية التزويد الهواء و سحب الهواء أتوماتيك . أمكانية الضبط المسبق PreSet للسيارات الملاكى و الفان . مصدر الكهرباء : 220 فولت يجب توفير مصدر هواء للجهاز . نقاء النيتروجين : 95 ~99.5% الضغط : 10 بار - 145 psi شاشة عرض LED
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجيبت كارتك
|التليفون:
|01068452308
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|العنوان:
|16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084192
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه